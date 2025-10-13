0 800 307 555
ру
Демографический шок: прогноз для Украины на 10 лет

Демографический шок: прогноз для Украины на 10 лет
В Украине через 10 лет может остаться 10−15 миллионов украинцев.
Об этом сообщил президент Киевской школы экономики (KSE — ред.) Тимофей Милованов в интервью «Украинской правде».
«Это будет немного прогноз с воздуха, но моя пессимистичная оценка такова: в Украине может остаться 10−15 миллионов украинцев. Согласно оптимистическому сценарию — если война прекратится, мы будем двигаться в ЕС, — люди будут постепенно возвращаться»,
отметил экономист.

Отвечая на вопрос, сколько украинцев может быть в стране, согласно оптимистическому прогнозу, Милованов отметил, что около 35−40 миллионов.
«35−40 миллионов. Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, положительный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью ЕС, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Ибо каждый в Украине может стать тем, кем захочет. Многим иностранцам здесь нравится — честнее, чем у них. В некоторых районах Филадельфии шанс быть убитым даже сейчас выше, чем в Киеве: вы же видите постоянную стрельбу, в том числе в школах, гетто. Я жил возле гетто — каждую вторую ночь у меня под окнами была перестрелка. Меня часто спрашивали: как там выживать? Теперь то же спросят о жизни под «Шахедами». Жить можно и в гетто, и под «Шахедами», — резюмировал он.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза определил будущие шаги для украинцев в ЕС: переход на другие правовые статусы, ознакомительные визиты домой, программы добровольного возвращения и помощь с реинтеграцией после 2027 года.
По материалам:
ТСН
