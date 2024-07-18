Демографический кризис: к 2025 году в Украине останется 25 миллионов человек — Finance.ua

Демографический кризис: к 2025 году в Украине останется 25 миллионов человек Сегодня 19:44 — Казна и Политика

По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 млн человек, 4,9 млн выехали за границу, около 5 млн проживают на временно оккупированных территориях. К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дария Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает « Главком ».

Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше — 4,5 млн человек. Притом что сегодня официально трудоустроены около 10,5 млн человек.

По словам Марчак, этой ситуации есть объективное объяснение: перед полномасштабным вторжением у нас на одну женщину детородного возраста приходилось 1,2 ребенка, после начала полномасштабного вторжения — 0,9. Этот показатель третий с конца в мире.

«Даже если после полномасштабного вторжения мы вернемся к довоенным показателям или даже если мы сделаем очень большой прорыв и выйдем на показатели, средние среди стран ЕС, то есть 1,5 ребенка на одну женщину — это будет очень хороший результат для нашей страны с точки зрения показателя рождаемости, но это не решит проблему падения демографии», — отметила она.

По словам заместителя министра, помешать худшим сценариям должна Стратегия 2040, разработанная Минсоцполитики, цель которой создать возможности для рождения детей, снижения преждевременной смертности и изменения миграционных трендов.

Также Марчак рассказала, что в Украине 700 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) трудоспособного возраста, которые не работают, и пока не определено количество ВПЛ, которых можно было бы переучить, предложить лучшую работу, решить благодаря им проблемы бизнеса.

«Кроме того, есть около 1 млн человек с инвалидностью, которые не работают, но могут быть трудоустроены. С учетом того, что у нас 1 млн потенциальных ветеранов, значительная часть которых будет возвращаться с серьезными травмами, мы начинаем думать о том, что это будет новой нормой для общества», — отметила заместитель министра.

По ее словам, задача государства обеспечить условия жизни в безбарьерной среде, где должен работать безбарьерный бизнес, то есть человек с физическим ограничением должен иметь возможность быть активным участником рынка труда.

УНІАН По материалам:

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