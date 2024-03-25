Демографические сдвиги: как изменился рынок труда в Украине — Finance.ua

Демографические сдвиги: как изменился рынок труда в Украине Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Демографические сдвиги: как изменился рынок труда в Украине

Из-за войны в Украине рынок труда сильно изменился. Некоторые компании ушли с рынка навсегда, некоторые — временно остановили деятельность, а некоторые, наоборот, продолжили работать и развиваться, несмотря на сложные времена.

В 2023 году работодатели проинформировали центры занятости о наличии 329 тыс. вакансий. Структура вакансий по видам экономической деятельности была следующая:

18% вакансий предлагалось на предприятиях перерабатывающей промышленности;

16% - в оптовой и розничной торговле;

13% - в сфере образования;

9% - в сельском хозяйстве;

8% - в сфере здравоохранения;

8% - в государственном управлении и обороне;

7% - в сфере транспорта.

В течение полугода аналитика IT-рынка показывает, что спрос на трудоустройство молодых специалистов «джунов» активно растет. Так, на одну вакансию претендует 10 специалистов, а вот специалистов с опытом — в соотношении 1/1. То есть учащаяся молодежь продолжает выбирать направление IT, стремительно выходит на рынок труда и конкурирует между собой. А вот спрос на опытных специалистов в этой сфере как был, так и остается на высоком уровне.

Что касается других сфер, то на сегодняшний день предложений по вакансиям на рынке в 1,5 раза меньше, чем желающих устроиться на работу. Наиболее актуальные вакансии в Украине: продавцы-консультанты, рабочие на производстве, водители, бухгалтеры, работники сферы общественного питания.

Дефицит на рынке труда наблюдается и по другим категориям. Несмотря на то, что общее количество кандидатов превышает количество предложений, работодатели испытывают голод квалифицированных кадров по очевидным и понятным причинам. Это и миграция женщин с детьми за границу, и постоянная мобилизация мужчин, и естественное сокращение населения. Всё это способствует достаточно сильной конкуренции между работодателями на рынке труда за кадры. Поэтому специалист, имеющий достаточную квалификацию, даже может отметить при поисках работы достаточно серьезный люфт по зарплате, что является важным аргументом при выборе места работы.

Некоторые неутешительные данные существуют и на рынке трудоустройства для женщин 45+. Следует отметить наличие определенной дискриминации в этой сфере как по возрастным (эйджизм), так и по гендерным признакам (предоставление преимущества трудоустройству мужчин перед женщинами на аналогичную позицию).

Однако отмечу, что и в этом направлении существуют положительные изменения. Учитывая опыт разговоров с кандидатами, которые проходят в процессе трудоустройства собеседования с HR-специалистами, в последнее время женщинам-специалистам, имеющим хороший профессиональный опыт, трудоустраиваться стало намного легче. Во-первых, из-за оттока молодых кадров за границу, во-вторых, из-за высокой конкуренции между собой работодателей при поиске высококлассных специалистов. Поэтому у нас есть профессиональный совет женщинам 45+: составить классное резюме, отыскать все свои дипломы и смело отправляться на поиск работы.

Общие прогнозы рынка труда в Украине, к сожалению, пока крайне пессимистические. Активного населения, которое работает, становится с каждым годом все меньше. И если правительство, законотворцы, донорские организации и страны-партнеры, поддерживающие Украину во время войны, не предложат серьезных основательных изменений и программ, существует серьезная опасность, что послевоенную Украину будут отстраивать мигранты из других стран.

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