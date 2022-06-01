DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5 — Finance.ua

DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5

DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5

DeLorean Motor Company обнародовала первые изображения автомобиля Alpha 5 (EV). Его позиционируют как электрического преемника классического купе DMC-12, известного по фильму «Назад в будущее». Полноценная премьера автомобиля состоится в августе 2022 года, сообщает издание Electrek.

Дизайн новинки разрабатывался совместно с итальянской компанией Italdesign, работавшей над созданием оригинального DMC-12.

Современный DeLorean получил дверь «крыло чайки», а заднее окно имеет жалюзи. Однако на этом сходства заканчиваются. Оригинальный DeLorean был двухместным, в то время как Alpha5 получил четырехместный салон. Благодаря низкой посадке и обтекаемым формам коэффициент аэродинамического сопротивления новинки равен 0,23.

Разработчики не вдаются в подробности технических характеристик электрокара. Известно, что Alpha 5 может поставляться с аккумулятором емкостью 100 кВт/ч, который обеспечит запас хода 480 км и максимальную скорость 250 км/ч. Авто сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,99 секунды.

Эти характеристики предназначены для базовой версии Alpha 5. Следовательно, предполагается, что будут доступны и модели с более низкой, а возможно, даже большей производительностью.

Цена Alpha5 не озвучена. Согласно предварительным оценкам, она будет находиться в диапазоне около $100 тыс.

Публичная премьера возрожденной модели DeLorean состоится 18 августа в США в рамках Pebble Beach Concours d’Elegance. Всего будет выпущено 88 экземпляров DeLorean Alpha5.

Справка Finance.ua:

оригинальный DeLorean вышел в 1981 году. За все время было выпущено около 9000 автомобилей модели. Наибольшую популярность DMC-12 приобрела в 1985 году, когда на экраны кинотеатров вышла первая часть киноленты «Назад в будущее»;

интересно, что основанная в 1995 году DeLorean Company не имеет никакого отношения к разработчику оригинального DeLorean, основанному в 1975-м Джоном Делорианом;

в 1982 году компания обанкротилась, новая приобрела логотип и запас запчастей и с тех пор в основном занималась обслуживанием и реставрацией подержанных автомобилей DeLorean. Сейчас во главе DeLorean Motor Company стоит Йост де Врис, который уже успел поработать в Tesla и Karma.

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