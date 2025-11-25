«Дело Миндича»: детективы нашли полтысячи досье на детективов НАБУ и депутатов Сегодня 16:12

Детективы НАБУ во время обысков по «делу Миндича» обнаружили более 500 досье на детективов НАБУ и депутатов, которые могли использоваться для давления на лиц.

Об этом заявил детектив НАБУ Александр Абакумов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по антикоррупционной политике с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

Отмечается, что в так называемом бэк-офисе фигурантов дела о коррупции в энергетике нашли 527 справок на детективов НАБУ и разных должностных лиц.

По его словам, фигуранты следили за деятельностью детективов НАБУ и их передвижением по Киеву с использованием базы «Безопасный город».

«Мы видим сбор информации о местах проживания детективов НАБУ, их родственников, их детей, контактных данных и всякой информации, которую могут использовать для давления», — сказал Абакумов.

Следователи также установили, что члены организации в целом собрали 527 справок о различных влиятельных людях в государстве.

На кого собирали досье:

15 детективов НАБУ, занимавшихся расследованиями. Среди них — получившие подозрения детективы НАБУ Руслан Магамедрасулов, Виталий Тебекин, Евгений Токарев;

16 действующих народных депутатов, в том числе члены Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина и Ярослав Железняк;

18 министров и их заместителей;

9 сотрудников СБУ;

10 журналистов, среди них — Юрий Николов, ныне покойный Алексей Шалайский и др.;

Экс-глава «Укрэнерго» и бывший глава «Нафтогаза».

Интересно, что на части справок есть отметка «отчет сформирован исключительно для внутреннего использования без права на распространение». Это может свидетельствовать, что информацию брали из закрытых баз данных, возможно одного из правоохранительных органов.

По словам Абакумова, часть файлов сформирована 17 июля 2025 года — до скандальных массовых обысков в НАБУ.

«Относительно сотрудников НАБУ мы видим тенденцию. Например, я подписываю запрос на „Энергоатом“ относительно получения отдельных документов 22 января 2025 года. А уже через 8 дней, 30 января, у этой преступной организации уже есть профиль на меня», — отметил детектив.

Он также считает, что одним из источников «утечек» для потенциальных подозреваемых НАБУ является «целенаправленная работа других органов власти или правоохранительных органов».

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые «пленки Миндича», свидетельствующие о том, что в «Энергоатоме» работала схема откатов — от фирм-подрядчиков требовали 10−15% от суммы сделки.

