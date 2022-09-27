Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км — Finance.ua

Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км

Украинская компания Delfast представила новую модель электробайка — Delfast California — с запасом хода 160 км и способностью развивать скорость до 45 км в час.

Байк оснащен двигателем мощностью 750 ватт, заряжать его нужно в течение четырех часов. На одном заряде можно проехать до 160 км, если двигаться со скоростью около 30 км в час, пишут разработчики.

Электробайк подключается к приложению, с помощью которого можно отслеживать его местонахождение, настраивать автоматическое обездвижение и сигнализацию.

Delfast — это украинская компания, которая занимается производством электровелосипедов, рекордсменов Книги рекордов Гиннесса по самому большому запасу хода на одном заряде, и продает их в более чем 40 странах мира. К примеру, на электробайках Delfast ездят полицейские в Мексике.

Стартап Delfast появился в сентябре 2017 года, электробайк за сутки собрал 46 000 долларов на Kickstarter.

На электробайках от Delfast ВСУ перевозят ракетные системы NLAW. Байки используют для выездов с целью аэроразведки и для работы по вражеской бронетехнике.

The Village Україна По материалам:

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