Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км — Finance.ua
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Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км

Технологии&Авто
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Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км
Delfast показала новый электробайк с запасом хода 160 км
Украинская компания Delfast представила новую модель электробайка — Delfast California — с запасом хода 160 км и способностью развивать скорость до 45 км в час.
Байк оснащен двигателем мощностью 750 ватт, заряжать его нужно в течение четырех часов. На одном заряде можно проехать до 160 км, если двигаться со скоростью около 30 км в час, пишут разработчики.
Электробайк подключается к приложению, с помощью которого можно отслеживать его местонахождение, настраивать автоматическое обездвижение и сигнализацию.
Delfast — это украинская компания, которая занимается производством электровелосипедов, рекордсменов Книги рекордов Гиннесса по самому большому запасу хода на одном заряде, и продает их в более чем 40 странах мира. К примеру, на электробайках Delfast ездят полицейские в Мексике.
Стартап Delfast появился в сентябре 2017 года, электробайк за сутки собрал 46 000 долларов на Kickstarter.
На электробайках от Delfast ВСУ перевозят ракетные системы NLAW. Байки используют для выездов с целью аэроразведки и для работы по вражеской бронетехнике.
По материалам:
The Village Україна
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