Дефолт рф снова отменяется: погасили евробонды в долларах — Finance.ua

Дефолт рф снова отменяется: погасили евробонды в долларах

Сегодня 16:40 — Казна и Политика

россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Об этом сообщило Министерство финансов россии.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: россия-2022 и россия-2042. По первому выпуску, 70% долга по которому рф накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.

В общей сложности рф должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин рф заявил, что перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

У россии было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту — в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, NA, London Branch).

«Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — добавило министерство рф.

Справка Finance.ua:

внешний долг россии и ее компаний достигает 150 млрд долларов . При этом выплатить их для страны проблематично — западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема;

. При этом выплатить их для страны проблематично — западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема; россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, россия все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшему до 25 мая;



но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил россии проводить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.



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