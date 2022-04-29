Дефолт рф снова отменяется: погасили евробонды в долларах — Finance.ua
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Дефолт рф снова отменяется: погасили евробонды в долларах

Сегодня 16:40Казна и Политика
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россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.
Об этом сообщило Министерство финансов россии.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: россия-2022 и россия-2042. По первому выпуску, 70% долга по которому рф накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.
В общей сложности рф должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин рф заявил, что перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.
У россии было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту — в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, NA, London Branch).
«Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — добавило министерство рф.

Справка Finance.ua:

  • внешний долг россии и ее компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично — западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема;
  • россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, россия все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшему до 25 мая;
  • но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил россии проводить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.
По материалам: Економічна Правда
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