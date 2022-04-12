Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий исключает вероятность дефицита на куриные яйца, мясо птицы, молоко и овощи на внутреннем рынке Украины.
Об этом Высоцкий заявил в эфире национального телемарафона.
Отвечая на вопрос о гибели 4 миллионов кур на птицефабрике «Чернобаевская» агрохолдинга «Укрлендфарминг», замминистра сообщил, что до полномасштабного вторжения россии Украина экспортировала до 40% яиц.
"В случае уничтожения этих объектов мы, прежде всего, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет.
Аналогичная ситуация с мясом птицы или производством молока: понесенные потери могут составлять до 10-15%, и это, прежде всего, касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", — заявил Высоцкий.
По его словам, в этом году на западе и в центре Украины будут увеличены площади под овощи, входящие в базовый борщовый набор — капуста, морковь, свекла, картофель.
«Это позволит перекрыть частичное уменьшение производства на Юге и Востоке, чтобы всех украинцев обеспечить соответствующей овощной продукцией», — подчеркнул он.