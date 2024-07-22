Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума — Finance.ua
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Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума

Валюта
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На прошлой неделе НБУ поднял курс доллара до 41,5 гривны на фоне того, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке увеличился.
Об этом сообщает НБУ.
НБУ в течение недели 15−19 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 949,94 млн долларов. Это на 78,5% больше, чем неделей ранее (532,11 млн долларов).
Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума
Объем продаж находится значительно выше среднего за неделю с начала года (558 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).
Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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