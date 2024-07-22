Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума — Finance.ua

Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума
На прошлой неделе НБУ поднял курс доллара до 41,5 гривны на фоне того, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке увеличился.
Об этом сообщает НБУ.
НБУ в течение недели 15−19 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 949,94 млн долларов. Это на 78,5% больше, чем неделей ранее (532,11 млн долларов).
Объем продаж находится значительно выше среднего за неделю с начала года (558 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).
Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.
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