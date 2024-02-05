Дефицит торгового баланса между Германией и Китаем сократился впервые за 5 лет — Finance.ua
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Дефицит торгового баланса между Германией и Китаем сократился впервые за 5 лет

Фондовый рынок
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Разрыв экспорта и импорта из Германии с Китаем сократился до 58,4 млрд евро по сравнению с максимальным показателем в 86 млрд евро в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Дефицит торгового баланса Германии с Китаем сократился впервые с 2018 года, что помогло более чем удвоить общий профицит страны.
Разрыв с Китаем сократился до 58,4 млрд евро, относительно 63 млрд долл. в прошлом году.
Несмотря на это, это все еще второй по величине показатель за всю историю наблюдений, и в первую очередь из-за падения китайского импорта более чем на 19%, тогда как экспорт сократился примерно вдвое меньшими темпами.
Гораздо больший импорт из Китая создает проблемы для Немецкого правительства. 2 февраля правительство создало государственный фонд с бюджетом в 1 млрд евро для инвестирования в горнодобывающие проекты за пределами Китая, чтобы уменьшить зависимость.
«Мы все еще находимся в масштабах, которые вызывают у нас боль, потому что очень необычно иметь столь огромный торговый дефицит с одной страной», — сказал глава глобальных и региональных рынков в IW Юрген Маттес.
По материалам:
Економічна Правда
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