Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп — Finance.ua

Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп

За январь-май дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за 5 месяцев составил 401,9 млрд гривен, в мае — 91,3 млрд грн.

Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

«Хотя дефицит бюджета большой, но ситуация управляемая. Мы совместно с правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи на покрытие дефицита», — отметила Пидласа.

По ее словам, расходы общего фонда составили 1,143 трлн грн, из них за май — 277,4 млрд грн.

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Поступления общего фонда государственного бюджета составили 1,481 трлн. Из них 723,8 млрд грн (или почти половина) — из внешних источников, из внутренних — 757,4 млрд. грн.

В мае поступления общего фонда государственного бюджета составили 328,3 млрд грн, из них внутренние источники — 209,2 млрд грн, внешние — 119,1 млрд грн.

«В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) — 68,6 млрд грн, грант от США — 45,7 млрд грн, а также доходы, администрируемые таможенными органами — 29,6 млрд грн», — сообщила Пидласа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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