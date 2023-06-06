Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп — Finance.ua
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Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп

Казна и Политика
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Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп
Дефицит госбюджета превысил 400 млрд - нардеп
За январь-май дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за 5 месяцев составил 401,9 млрд гривен, в мае — 91,3 млрд грн.
Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
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«Хотя дефицит бюджета большой, но ситуация управляемая. Мы совместно с правительством постоянно работаем с нашими международными партнерами, что обеспечивает достаточное количество кредитной помощи на покрытие дефицита», — отметила Пидласа.
По ее словам, расходы общего фонда составили 1,143 трлн грн, из них за май — 277,4 млрд грн.
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Поступления общего фонда государственного бюджета составили 1,481 трлн. Из них 723,8 млрд грн (или почти половина) — из внешних источников, из внутренних — 757,4 млрд. грн.
В мае поступления общего фонда государственного бюджета составили 328,3 млрд грн, из них внутренние источники — 209,2 млрд грн, внешние — 119,1 млрд грн.
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«В мае налоговые поступления чуть ли не впервые за последнее время превысили внешние заимствования. Налоговые органы собрали 101,2 млрд грн, внешние заимствования составили 73,4 млрд грн, внутренние заимствования (ОВГЗ) — 68,6 млрд грн, грант от США — 45,7 млрд грн, а также доходы, администрируемые таможенными органами — 29,6 млрд грн», — сообщила Пидласа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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