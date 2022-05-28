Дефицит горючего в Украине: Зеленский ждет от чиновников «большей активности» — Finance.ua

Дефицит горючего в Украине: Зеленский ждет от чиновников «большей активности»

Сегодня 10:00 — Энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от чиновников большей активности в преодолении дефицита топлива.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Провел совещание с Кабинетом министров, заслушал доклады по широкому кругу вопросов. Ожидаю от чиновников большей активности. В частности, и по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и по нефтебазам в разных регионах государства», — заявил президент.

Также Зеленский акцентировал внимание на важности решения и других вопросов: «Об обеспечении рабочих мест для наших людей. И по другим важным экономическим вопросам».

Ранее в Госпродпотребслужбе рассказали, что некоторые автозаправочные станции в Украине работают по принципу «кому война, а кому мать родная».

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