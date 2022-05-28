Дефицит горючего в Украине: Зеленский ждет от чиновников «большей активности» — Finance.ua

«Провел совещание с Кабинетом министров, заслушал доклады по широкому кругу вопросов. Ожидаю от чиновников большей активности. В частности, и по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и по нефтебазам в разных регионах государства», — заявил президент.
Также Зеленский акцентировал внимание на важности решения и других вопросов: «Об обеспечении рабочих мест для наших людей. И по другим важным экономическим вопросам».
Ранее в Госпродпотребслужбе рассказали, что некоторые автозаправочные станции в Украине работают по принципу «кому война, а кому мать родная».