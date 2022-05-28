Дефицит горючего в Украине: Зеленский ждет от чиновников «большей активности» — Finance.ua
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Дефицит горючего в Украине: Зеленский ждет от чиновников «большей активности»

Сегодня 10:00Энергетика
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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от чиновников большей активности в преодолении дефицита топлива.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Провел совещание с Кабинетом министров, заслушал доклады по широкому кругу вопросов. Ожидаю от чиновников большей активности. В частности, и по преодолению дефицита горючего, образовавшегося из-за российских ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и по нефтебазам в разных регионах государства», — заявил президент.
Также Зеленский акцентировал внимание на важности решения и других вопросов: «Об обеспечении рабочих мест для наших людей. И по другим важным экономическим вопросам».
Ранее в Госпродпотребслужбе рассказали, что некоторые автозаправочные станции в Украине работают по принципу «кому война, а кому мать родная».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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