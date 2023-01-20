Дефицит электричества снизился, но аварийные отключения все еще возможны - Укрэнерго — Finance.ua

Дефицит электричества снизился, но аварийные отключения все еще возможны - Укрэнерго Сегодня 16:34

Потребление электроэнергии прогнозируется незначительно выше, чем накануне. Выросло производство электричества, дефицит мощности снизился, но все еще существенный. Ко все областям доведены лимиты потребления в течение всех суток, в случае их превышения вводят аварийные графики, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 20 января следующая:

Потребление электроэнергии: прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть более трех четвертей прогнозируемого потребления.

Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Ограничение потребления и отключения: до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Ремонтные работы: вчера вечером в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Линию оперативно удалось вернуть в работ.

УНН По материалам:

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