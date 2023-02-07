Дефицит бюджета россии достиг 25 млрд долларов: что больше всего ударило по экономике оккупантов — Finance.ua
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Дефицит бюджета россии достиг 25 млрд долларов: что больше всего ударило по экономике оккупантов

Мир
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В россии объем дефицита государственного бюджета по результатам января текущего года зафиксирован на уровне 1,76 триллиона рублей (около 25 миллиардов долларов). По сравнению с 2022 годом доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%.
Об этом информирует агентство Bloomberg.
Как отмечает агентство, в федеральном бюджете на этот год заложен уровень дефицита — 2,9 триллиона рублей. Это крупнейший дефицит бюджета по меньшей мере с 1998 года.
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Сокращение доходов от нефти и природного газа произошло на фоне западных санкций по экспорту нефти и нефтепродуктов. Объем прибыли москвы от продажи нефти и газа в прошлом месяце сократился, если сравнивать с аналогичным месяцем 2022 года, на 46%. Падение доходов произошло из-за снижения котировок цен на нефть и уменьшения объемов экспорта газа.
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Так, по информации Bloomberg, в январе средняя стоимость нефти марки Urals составила 49,48 доллара за баррель, что стало самым низким показателем с декабря 2020-го. Если в январе прошлого года россия на продажах нефти и газа заработала 795 млрд рублей, то в этом году — 426 млрд, или 6 млрд долларов.
Для покрытия дефицита бюджета, российский Минфин в январе продал часть золота (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния, при то что раньше он скупал.
Напомним, Европейский совет с 5 февраля установил два ограничения цен на нефтепродукты, которые происходят или экспортируются из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
economics.novyny
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