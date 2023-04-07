Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов — Finance.ua

Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов Сегодня 16:34

Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов

Дефицит федерального бюджета россии в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.

Об этом сообщает министерство финансов рф.

Год назад у россии был профицит в размере 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении ее самых важных экспортных поставок нефти и газа ударили по государственной казне.

По предварительным данным Минфина, общие государственные доходы россии за квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн рублей, что обусловлено падением доходов от энергетики на 45% до 1,64 трлн рублей.

Расходы при этом ускорились на 34% до 8,1 трлн рублей.

Минфин рф прекратил публикацию ежемесячных данных о выполнении бюджета в прошлом году. Но, судя по последним данным, в марте в рф был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.

Ранее агентство Bloomberg писало, что россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.