Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов

40
Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов
Дефицит бюджета рф из-за санкций и расходов на войну вырос почти до 30 млрд долларов
Дефицит федерального бюджета россии в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.
Об этом сообщает министерство финансов рф.
Год назад у россии был профицит в размере 1,13 трлн рублей, но с тех пор значительные расходы на войну против Украины и западные санкции в отношении ее самых важных экспортных поставок нефти и газа ударили по государственной казне.
По предварительным данным Минфина, общие государственные доходы россии за квартал снизились на 20,8% по сравнению с 2022 годом и составили 5,7 трлн рублей, что обусловлено падением доходов от энергетики на 45% до 1,64 трлн рублей.
Расходы при этом ускорились на 34% до 8,1 трлн рублей.
Минфин рф прекратил публикацию ежемесячных данных о выполнении бюджета в прошлом году. Но, судя по последним данным, в марте в рф был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.
Ранее агентство Bloomberg писало, что россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.