Decathlon приостановил работу в Украине — Finance.ua

Decathlon приостановил работу в Украине
Французский бренд спортивных товаров Decathlon временно приостановила работу в Украине и закрывает магазин в Киеве и на сайте.
Об этом сообщили в пресс-службе Decathlon Ukraine.
«Мы временно закрываем магазин на Почайной в Киеве. При этом с ним приостановлена работа сайта, ведь склад с товарами также находится в магазине», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что все необработанные заказы вынужденно отменяются, средства скоро вернутся назад покупателям.
Также Decathlon будет продолжать платить зарплату сотрудникам.
Закрытие магазина в Decathlon объяснили мерами безопасности.
«Это мера предосторожности для вашей и нашей безопасности, и как только сможем, мы сразу же снова откроем нашу дверь», — пояснили в компании.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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