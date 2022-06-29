Decathlon приостановил работу в Украине — Finance.ua

Decathlon приостановил работу в Украине Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Decathlon приостановил работу в Украине

Французский бренд спортивных товаров Decathlon временно приостановила работу в Украине и закрывает магазин в Киеве и на сайте.

Об этом сообщили в пресс-службе Decathlon Ukraine.

«Мы временно закрываем магазин на Почайной в Киеве. При этом с ним приостановлена работа сайта, ведь склад с товарами также находится в магазине», — говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что все необработанные заказы вынужденно отменяются, средства скоро вернутся назад покупателям.

Также Decathlon будет продолжать платить зарплату сотрудникам.

Закрытие магазина в Decathlon объяснили мерами безопасности.

«Это мера предосторожности для вашей и нашей безопасности, и как только сможем, мы сразу же снова откроем нашу дверь», — пояснили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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