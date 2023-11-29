Дебютировала новая трековая Toyota Camry для NASCAR (фото) — Finance.ua

Дебютировала новая трековая Toyota Camry для NASCAR (фото) 29.11.2023, 01:14 — Фондовый рынок

Дебютировала новая трековая Toyota Camry для NASCAR (фото)

Toyota представила новую Camry XSE Next Gen, которая примет участие в серии кубков NASCAR в следующем году. Гоночный дебют новинки состоится на Clash в Колизее в начале февраля.

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Продажи дорожной версии автомобиля начнутся месяцем позже. В частности, в дилерских центрах Toyota в США новый седан появится 19 марта.

Внешне трек-кар смотрится как обычный автомобиль. У Camry XSE Next Gen идентично оформлена передняя панель в форме молота и широкая нижняя решетка радиатора. С обеих сторон от нее — C-образные неуклюжие вентиляционные отверстия. Фактически от дорожного седана трековый автомобиль отличается лишь характерными расширителями колесных арок. На корме — высоко расположенный логотип Toyota над надписью Camry и тонкие задние фонари.

Обновленную Toyota Camry девятого поколения японская марка показала несколько недель назад. Седану слегка подкорректировали экстерьер и интерьер. Моторная линейка теперь полностью состоит из гибридных агрегатов, причем от двигателя V6 компания отказалась.

Переднеприводная версия Camry использует 2,5-литровый четырехцилиндровый ДВС и два электродвигателя. Совокупная мощность системы — 225 л.с. В полноприводных версиях на задней оси установлен третий дополнительный электродвигатель мощностью 232 л.с.

Трековая модификация Toyota Camry XSE Next Gen оснащена двигателем V8 мощностью около 700 л.с. Она пришла на смену гоночной Camry TRD и будет конкурировать с новым дебютировавшим ранее в этом месяце Ford Mustang Dark Horse.

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