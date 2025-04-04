Дебютировал самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото) — Finance.ua

Дебютировал самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото) 04.04.2025, 01:44 — Технологии&Авто

Дебютировал самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)

Представлен новый Rolls-Royce CoupeTail. Эксклюзивное спортивное купе было оценено в 2,2 миллиона евро.

О новом мощном Rolls-Royce рассказали на сайте Carscoops.

Rolls-Royce CoupeTail создали по заказу клиента, захотевшего бензиновую альтернативу электрическому купе Rolls-Royce Spectre. В основе автомобиля лежит седан Rolls-Royce Ghost второго поколения. Всего планируют выпустить 19 таких CoupeTail.

Большой 5,3-метровый автомобиль в профиль очень напоминает купе Rolls-Royce Wraith, которое уже сняли с производства. У него длинный капот, высокая оконная линия и изогнутая крыша. Фирменная решетка радиатора Rolls-Royce сочетается с тонкими фарами. Сзади бросаются в глаза узкое стекло и массивная крышка багажника.





Салон Rolls-Royce CoupeTail украшен дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка напоминает звездное небо. Авто имеет посадочную формулу 2+2, то есть задние сиденья больше рассчитаны на детей.

Под капотом Rolls-Royce CoupeTail установлен 6,75-литровый V12 твин-турбо, который после доработки развивает 750 к. с. при 5600 об/мин и имеет крутящий момент в 1000 Н∙м при 1500−5500 об/мин.

2,4-тонное купе способно разогнаться до 100 км/ч в 4 с и развить более 300 км/ч. Это самый быстрый Rolls-Royce, и даже новейший электрокар Spectre Black Badge медленнее его.

Фокус По материалам:

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