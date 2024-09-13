Дебютировал роскошный внедорожник в стиле старых Land Rover (фото) — Finance.ua

Дебютировал роскошный внедорожник в стиле старых Land Rover (фото) Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

Дебютировал роскошный внедорожник в стиле старых Land Rover (фото)

Известное немецкое ателье Mansory взялось за тюнинг Ineos Grenadier. Доработанный внедорожник был презентован в Катаре.

Об этом сообщается на сайте Mansory

Рамный Ineos Grenadier стал ярче с виду благодаря карбоновым деталям. Из углеволокна были изготовлены расширители арок, передняя часть, капот, спойлер и декор на кузове. Также появились дополнительная оптика на крыше, усиленные подножки и 20-дюймовые кованые диски FV.9 с внедорожными шинами размером 305/50 R20.

Салон Ineos Grenadier украсили дорогой кожей и карбоном, а также установили новые педали. Светодиодная подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. Передние кресла получили вентиляцию, а бокс в переднем подлокотнике дополнили небольшим холодильником.

Для доработки был выбран бензиновый Ineos Grenadier с 3,0-литровой турбошестеркой BMW. Мощность двигателя увеличили с 286 до 350 л.с., а пиковый крутящий момент — с 450 до 560 Н∙м. Расход горючего составляет 16 л на 100 км в смешанном цикле.

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Фокус По материалам:

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