Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в рф и беларуси — Finance.ua

Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в рф и беларуси Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Датский производитель насосов Grundfos объявил, что закрывает бизнес в россии и беларуси и увольняет сотрудников.

Об этом говорится в заявлении компании от 24 августа.

"3 марта 2022 года Grundfos приостановил свой бизнес в россии и Беларуси. С этого времени Grundfos сворачивает свою деятельность, включая сокращение персонала и урегулирование отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию.

Поскольку нет никаких признаков того, что ситуация изменится, то в соответствии со своими ценностями Grundfos принял решение полностью закрыть свой бизнес в россии и беларуси", — заявили в Grundfos.

«Это решение отражено в будущей отчетности о результатах деятельности Grundfos за полугодие. В ней также будут отражены значительные единовременные расходы в размере 851 млн датских крон ($114,14 млн), связанные с закрытием бизнеса в россии и беларуси», — говорится. в сообщении.

«Пока это означает конец 23-летнего присутствия Grundfos в россии. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег за их преданность, а также наших клиентов и партнеров за их мощную поддержку и сотрудничество в течение многих лет», — резюмировали в компании.

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Економічна Правда По материалам:

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