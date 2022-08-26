Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в рф и беларуси — Finance.ua
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Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в рф и беларуси

Фондовый рынок
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Датский производитель насосов Grundfos объявил, что закрывает бизнес в россии и беларуси и увольняет сотрудников.
Об этом говорится в заявлении компании от 24 августа.
"3 марта 2022 года Grundfos приостановил свой бизнес в россии и Беларуси. С этого времени Grundfos сворачивает свою деятельность, включая сокращение персонала и урегулирование отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию.
Поскольку нет никаких признаков того, что ситуация изменится, то в соответствии со своими ценностями Grundfos принял решение полностью закрыть свой бизнес в россии и беларуси", — заявили в Grundfos.
«Это решение отражено в будущей отчетности о результатах деятельности Grundfos за полугодие. В ней также будут отражены значительные единовременные расходы в размере 851 млн датских крон ($114,14 млн), связанные с закрытием бизнеса в россии и беларуси», — говорится. в сообщении.
«Пока это означает конец 23-летнего присутствия Grundfos в россии. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег за их преданность, а также наших клиентов и партнеров за их мощную поддержку и сотрудничество в течение многих лет», — резюмировали в компании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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