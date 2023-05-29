Дания создала инвестиционный фонд для Украины на $133 миллиона — Finance.ua

Дания создала инвестиционный фонд для Украины на $133 миллиона Сегодня 12:34

Дания запустила специальный инвестиционный фонд для Украины на общую сумму 1 млрд датских крон, что составляет около $133 млн.

Как отмечается, о запуске социальной программы было объявлено во время Украинского инвестиционного форума в Копенгагене.

Дания является одним из лидеров финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая — $212 млн. Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины. Так, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В свою очередь заместитель министра экономики Александр Грибан отметил, что основным сотрудничеством между Украиной и Данией является налаживание взаимовыгодных отношений, когда украинские компании не только импортируют датские продукты, но и локализуют производство такой продукции в Украине.

В рамках форума было объявлено об утверждении финансирования двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона — Нибулоне, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн — 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

По словам Грибана, датский фонд не только будет предоставлять финансовые гарантии, но и будет непосредственно осуществлять кредитование, которое ставит его на отдельную ступень финансовых институтов, открывших свои программы для Украины. Датское правительство планирует существенно увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

Как сообщалось, Украина совместно с ЕС обсудили проблемные вопросы украинской добывающей промышленности и возможности привлечения инвестиций ЕС.

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