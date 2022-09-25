Дания и Германия строят самый длинный в мире погружной тоннель — Finance.ua

Дания и Германия строят самый длинный в мире погружной тоннель Вчера 01:51 — Мир

Дания и Германия строят самый длинный в мире погружной тоннель, Фото: CNN

Тоннель, опускающийся на глубину 40 метров под Балтийское море, соединит Данию и Германию, сократив время поездки между двумя странами. Его откроют в 2029 году.

Об этом сообщает CNN.

Проект планировался более десяти лет, и только в 2020 году началось строительство тоннеля Фемарнбельт. Это произошло через несколько месяцев после завершения строительства временной гавани на датской стороне — здесь будет размещен завод, который в скором времени построит 89 массивных бетонных секций, из которых будет состоять туннель.

«Ожидается, что первая производственная линия будет готова примерно в конце года или начале следующего, — сказал Генрик Винсентсен, гендиректор Femern A/S, ответственной за проект государственной датской компании. — К началу 2024 года мы должны быть готовы погрузить первый элемент тоннеля».

Фото: CNN

Длина тоннеля составит 18 километров, это один из самых крупных инфраструктурных проектов Европы. Бюджет его строительства — более 7 миллиардов евро.

Тоннель построят через Фемарнский пояс — пролив между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. Он разработан как альтернатива нынешнему паромному сообщению из Редбю и Путтгардена, ежегодно перевозящего миллионы пассажиров. Сейчас переправа занимает 45 минут на пароме, в то время как это займет всего семь минут на поезде и 10 минут на автомобиле.

Фото: CNN

Тоннель, официальное название которого Fehmarnbelt Fixed Link, также станет самым длинным соединенным автомобильным и железнодорожным тоннелем в мире. Он состоит из двух двухполосных автомагистралей, разделенных служебным проходом, и двух электрифицированных железнодорожных путей.

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