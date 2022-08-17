Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке — Finance.ua
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Данилишин рассказал о ситуации на валютном рынке

Валюта
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На межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать предложение.
Об этом сообщил председатель совета НБУ Богдан Данилишин.
На прошлой неделе чистый спрос клиентов на иностранную валюту увеличился на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
Это определяло увеличение продаж иностранной валюты Национальным банком до 522 млн долларов США за неделю (по сравнению с 490 млн долларов неделей ранее), хотя чистый объем интервенций НБУ несколько сократился, учитывая приобретение Национальным банком на прошлой неделе 93 млн долларов США.
Также он отметил, что во время очередного аукциона по размещению ОВГЗ, состоявшегося 16.08.2022, Министерством финансов было привлечено в государственный бюджет только 71,5 млн гривен, что является наименьшим значением недельных размещений с начала широкомасштабных военных действий.
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При этом доходность государственных заимствований по соответствующим срокам оставалась неизменной по сравнению с предыдущими размещениями. Характерно, что спрос на государственные ценные бумаги наблюдался в сегменте 1-летних ОВГЗ, однако ожидаемая инвесторами доходность по ним составляла до 20% годовых, что значительно превышало предельную доходность последних размещений — 14%.
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По материалам:
Finance.ua
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