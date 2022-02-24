Данилишин рассказал о работе банковской системы — Finance.ua

Данилишин рассказал о работе банковской системы

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По словам председателя Правления Национального банка Украины Богдана Данилишина, НБУ обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 года № 606-рш, нормативно-правовым и распорядительным актов Национального банка.

Банки продолжают работу.

Снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат),

Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.

Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

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