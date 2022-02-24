Данилишин рассказал о работе банковской системы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Данилишин рассказал о работе банковской системы

Сегодня 15:15Валюта
222
По словам председателя Правления Национального банка Украины Богдана Данилишина, НБУ обеспечивает свою работу в соответствии с Законом Украины О Национальном банке, Регламенте Правления Национального банка Украины в условиях особого периода, утвержденного решением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2019 года № 606-рш, нормативно-правовым и распорядительным актов Национального банка.
Банки продолжают работу.
Снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат),
Осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.
Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.
Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.
НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.
НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.