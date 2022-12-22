Данилишин назвал основные факторы увеличения банковской ликвидности банков — Finance.ua
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Данилишин назвал основные факторы увеличения банковской ликвидности банков

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По данным Национального банка, в январе-ноябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила 19,4 млрд гривен (+8,5 млрд гривен в октябре).
Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, имело место из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 30,3 млрд гривен в июле-ноябре 2022 г.
Об этом рассказал Богдан Данилишин, член Совета НБУ.
В то же время увеличение отчислений в резервы по активным операциям (+55,1 млрд гривен в июле-ноябре) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.
Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за 11 месяцев 2022 года выросли на 28,3% к соответствующему периоду прошлого года и составили 135,5 млрд гривен.
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Чистые комиссионные доходы банков в январе-ноябре 2022 года сократились на 14,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 44,5 млрд гривен.
Рентабельность капитала банков по результатам января-ноября повысилась до 9,3%, однако остается существенно меньше довоенного периода, когда ее значение превышало 30%.
Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам ноября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,2% для регулятивного и 13,1% — для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.
Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) стремительно вырос до почти 500 млрд гривен.
Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам и увеличение наличности вне банков несколько уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 2,2 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

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Достаточность капитала банков и высокий уровень ликвидности создают возможности для развития банковского кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой «Доступные кредиты 5-7-9%», на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 440 льготных кредитов на общую сумму 1,95 млрд грн, из которых около половины — государственными банками.
Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 17 тысяч на общую сумму более 71 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля (более 80%) кредитов была выдана банками на поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля кредитов на инвестиционные цели остается мизерной (1,1%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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