Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика

Технологии&Авто
20
Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика
Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика, Фото: Engadget
Американская компания Daimler наконец-то начала производство своего флагманского электрического грузовика средней грузоподъемности Freightliner eM2 на заводе в Портленде, штат Орегон.
Об этом сообщает Engadget.
При этом компания не раскрыла детали, когда ее первые производственные единицы поступят в продажу.
Читайте также
Freightliner eM2 будут производиться в двух версиях. Модель с аккумулятором с емкостью 194 кВт в час сможет проехать до 451 км на одной зарядке. Другая модель электрического грузовика, оснащенного аккумулятором с емкостью в 291 кВт в час, сможет проехать до 402 км на одном заряде.
Электрический грузовик Freightliner eM2 разрабатывался с 2019 года.
Отмечается, что электрический грузовик Volvo FE, конкурирующий с eM2, имеет запас хода до 435 км и, как ожидается, будет доставляться уже осенью этого года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.