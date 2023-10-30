Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика — Finance.ua

Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика Сегодня 01:32 — Технологии&Авто

Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика, Фото: Engadget

Американская компания Daimler наконец-то начала производство своего флагманского электрического грузовика средней грузоподъемности Freightliner eM 2 на заводе в Портленде, штат Орегон.

Об этом сообщает Engadget

При этом компания не раскрыла детали, когда ее первые производственные единицы поступят в продажу.

Читайте также В США будут тестировать беспилотные экипажи для транспортировки грузов по железной дороге

Freightliner eM 2 будут производиться в двух версиях. Модель с аккумулятором с емкостью 194 кВт в час сможет проехать до 451 км на одной зарядке. Другая модель электрического грузовика, оснащенного аккумулятором с емкостью в 291 кВт в час, сможет проехать до 402 км на одном заряде.

Электрический грузовик Freightliner eM 2 разрабатывался с 2019 года.

Отмечается, что электрический грузовик Volvo FE, конкурирующий с eM 2 , имеет запас хода до 435 км и, как ожидается, будет доставляться уже осенью этого года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.