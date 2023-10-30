Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика — Finance.ua

Daimler начал производство своего флагманского электрогрузовика
Американская компания Daimler наконец-то начала производство своего флагманского электрического грузовика средней грузоподъемности Freightliner eM2 на заводе в Портленде, штат Орегон.
Об этом сообщает Engadget.
При этом компания не раскрыла детали, когда ее первые производственные единицы поступят в продажу.
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Freightliner eM2 будут производиться в двух версиях. Модель с аккумулятором с емкостью 194 кВт в час сможет проехать до 451 км на одной зарядке. Другая модель электрического грузовика, оснащенного аккумулятором с емкостью в 291 кВт в час, сможет проехать до 402 км на одном заряде.
Электрический грузовик Freightliner eM2 разрабатывался с 2019 года.
Отмечается, что электрический грузовик Volvo FE, конкурирующий с eM2, имеет запас хода до 435 км и, как ожидается, будет доставляться уже осенью этого года.
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