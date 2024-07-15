Dacia обновила электрическую модель Spring — Finance.ua

Dacia обновила электрическую модель Spring 15.07.2024, 01:50 — Технологии&Авто

Dacia обновила электрическую модель Spring

Dacia Spring, представленный в 2021 году, стал третьим наиболее продаваемым электромобилем среди частных лиц в 2022 и 2023 годах.

В общей сложности с момента запуска в мире было зарегистрировано более 150 000 Dacia Spring. С момента запуска модель постоянно совершенствовалась: в 2022 году появился новый фирменный стиль, а в 2023 году — более мощный двигатель мощностью 65 л.с. Тем не менее, она всегда оставалась самым доступным электрическим автомобилем на европейском рынке.

Dacia Spring 2024 года представлена ​​с полностью обновленным дизайном как снаружи, так и в интерьере.

Новая идентичность Dacia проявляется в двух черных полосах: одна спереди, другая сзади, которые переходят в глянцевую отделку, с особыми матовыми полосами сзади. Обе полосы обрамлены знаковой Y-образной световой подписью бренда, который особенно впечатляет полностью светодиодными дневными ходовыми огнями спереди и габаритными фонарями сзади.

Модель начального уровня оснащена цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном и 10-дюймовым центральным экраном мультимедийной системы.

На выбор покупателей — два двигателя мощностью 65 л.с. и 45 л.с. Производитель уверяет, что автомобиль имеет потребление энергии в смешанном цикле WLTP всего 13,5 кВт/ч/100 км для двигателя мощностью 65 л.с.

Телеканал 24 По материалам:

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