Dacia обновила электрическую модель Spring — Finance.ua

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Dacia обновила электрическую модель Spring

Технологии&Авто
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Dacia обновила электрическую модель Spring
Dacia обновила электрическую модель Spring
Dacia Spring, представленный в 2021 году, стал третьим наиболее продаваемым электромобилем среди частных лиц в 2022 и 2023 годах.
В общей сложности с момента запуска в мире было зарегистрировано более 150 000 Dacia Spring. С момента запуска модель постоянно совершенствовалась: в 2022 году появился новый фирменный стиль, а в 2023 году — более мощный двигатель мощностью 65 л.с. Тем не менее, она всегда оставалась самым доступным электрическим автомобилем на европейском рынке.
Dacia Spring 2024 года представлена ​​с полностью обновленным дизайном как снаружи, так и в интерьере.
Dacia обновила электрическую модель Spring
Новая идентичность Dacia проявляется в двух черных полосах: одна спереди, другая сзади, которые переходят в глянцевую отделку, с особыми матовыми полосами сзади. Обе полосы обрамлены знаковой Y-образной световой подписью бренда, который особенно впечатляет полностью светодиодными дневными ходовыми огнями спереди и габаритными фонарями сзади.
Модель начального уровня оснащена цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном и 10-дюймовым центральным экраном мультимедийной системы.
Dacia обновила электрическую модель Spring
На выбор покупателей — два двигателя мощностью 65 л.с. и 45 л.с. Производитель уверяет, что автомобиль имеет потребление энергии в смешанном цикле WLTP всего 13,5 кВт/ч/100 км для двигателя мощностью 65 л.с.
По материалам:
Телеканал 24
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