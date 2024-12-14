Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото) — Finance.ua
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Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото)

Технологии&Авто
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Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото)
Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото), Фото: Dacia
Новый Duster третьего поколения впервые получил внедорожную версию. Ее назвали Soul Of Dakar («Душа Дакара»).
Об этом сообщает издание Autocar.
Особый Dacia Duster посвятили участию заводской команды в знаменитом ралли «Дакар». Специально созданные спортпрототипы Dacia Sandrider выйдут на старт знаменитого марафона 3 января.
Кроссовер Dacia Duster Soul Of Dakar выкрасили в цвета раллийных Sandrider.
Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото)
Кроме того, автомобиль получил ряд аксессуаров, которые пригодятся на бездорожье.
На крыше установили багажник, также появились лопата, водонепроницаемая сумка и пластиковый чемодан для разнообразного снаряжения.
В салоне установили разнообразные крючки, а также крепеж YouClip для смартфонов, планшетов и напитков.
Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото)
За основу взяли новый Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором, дополненным «мягкой» гибридной установкой.
Дело в том, что только эта версия модели доступна с полным приводом. Такой кроссовер предлагают исключительно с 6-ступенчатой ​​механической КПП.
По материалам:
Фокус
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