Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото) — Finance.ua

Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото)
Новый Duster третьего поколения впервые получил внедорожную версию. Ее назвали Soul Of Dakar («Душа Дакара»).
Об этом сообщает издание Autocar.
Особый Dacia Duster посвятили участию заводской команды в знаменитом ралли «Дакар». Специально созданные спортпрототипы Dacia Sandrider выйдут на старт знаменитого марафона 3 января.
Кроссовер Dacia Duster Soul Of Dakar выкрасили в цвета раллийных Sandrider.
Кроме того, автомобиль получил ряд аксессуаров, которые пригодятся на бездорожье.
На крыше установили багажник, также появились лопата, водонепроницаемая сумка и пластиковый чемодан для разнообразного снаряжения.
В салоне установили разнообразные крючки, а также крепеж YouClip для смартфонов, планшетов и напитков.
За основу взяли новый Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором, дополненным «мягкой» гибридной установкой.
Дело в том, что только эта версия модели доступна с полным приводом. Такой кроссовер предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.
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