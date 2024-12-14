Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото) — Finance.ua

Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото) Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Dacia Duster 3-го поколения получил новую внедорожную версию Soul Of Dakar (фото), Фото: Dacia

Новый Duster третьего поколения впервые получил внедорожную версию. Ее назвали Soul Of Dakar («Душа Дакара»).

Об этом сообщает издание Autocar.

Особый Dacia Duster посвятили участию заводской команды в знаменитом ралли «Дакар». Специально созданные спортпрототипы Dacia Sandrider выйдут на старт знаменитого марафона 3 января.

Кроссовер Dacia Duster Soul Of Dakar выкрасили в цвета раллийных Sandrider.

Кроме того, автомобиль получил ряд аксессуаров, которые пригодятся на бездорожье.

На крыше установили багажник, также появились лопата, водонепроницаемая сумка и пластиковый чемодан для разнообразного снаряжения.

В салоне установили разнообразные крючки, а также крепеж YouClip для смартфонов, планшетов и напитков.

За основу взяли новый Duster с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором, дополненным «мягкой» гибридной установкой.

Дело в том, что только эта версия модели доступна с полным приводом. Такой кроссовер предлагают исключительно с 6-ступенчатой ​​механической КПП.

Фокус По материалам:

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