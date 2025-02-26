Dacia анонсировала новый электрический хэтчбек: цена — Finance.ua

Dacia анонсировала новый электрический хэтчбек: цена Сегодня 04:44 — Фондовый рынок

Dacia анонсировала новый электрический хэтчбек: цена

Румынский автомобильный бренд Dacia объявил о выпуске нового электрического автомобиля, который станет одним из самых доступных на европейском рынке.

Информацию об этом подтвердил генеральный директор французского концерна Luca de Meo в интервью Autocar.

Новинка будет разработана в рекордно короткий срок — менее чем за полтора года. Первый тизер указывает, что новый электромобиль будет компактным хэтчбеком с большими колесами и ломаной линией бокового остекления.

Цена

Цена модели составит около 18 000 евро, что чуть больше, чем цена первого электрического автомобиля марки Dacia, модели Spring, которую можно приобрести за примерно 17 000 евро.

Ожидается, что новый бюджетный электрокар Dacia будет использовать электрическую платформу Renault Twingo E-Tech, но технические характеристики пока не раскрыты. По предварительным данным, модель должна стать одним из наиболее доступных вариантов на рынке электрических автомобилей.

Dacia Spring — первый электрический автомобиль бренда — оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 27,4 кВтч, что обеспечивает пробег до 230 км в комбинированном цикле WLTP и до 305 км в цикле WLTP City. Модель развивает максимальную скорость до 125 км/ч.

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