Цукерберг продал акции Meta на $185 млн, впервые за два года — Finance.ua

Цукерберг продал акции Meta на $185 млн, впервые за два года Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Марк Цукерберг продал акции своей компании Meta Platfroms Inc. впервые с ноября 2022 года на фоне роста их котировок, говорится в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В ноябре разные организации, связанные с Цукербергом, продали почти 682 тыс. акций Meta на сумму около $185 млн.

Рыночная стоимость Meta с начала года до конца ноября взлетела на 172% - рекордными темпами среди крупнейших ІТ-компаний США, за исключением только Nvidia Corp. Цена акций приближается к историческому максимуму, зафиксированному в 2021 году.

Цукерберг по-прежнему владеет примерно 13% Meta. Его состояние оценивается в $117,7 млрд.

Бизнесмен и его супруга Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств. Основанные ими благотворительные фонды занимаются продвижением равенства, борьбой с болезнями, вопросами биомедицины, доступного жилья и другими инициативами.

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