Цукерберг продал акции Meta на $185 млн, впервые за два года — Finance.ua
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Цукерберг продал акции Meta на $185 млн, впервые за два года

Фондовый рынок
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Марк Цукерберг продал акции своей компании Meta Platfroms Inc. впервые с ноября 2022 года на фоне роста их котировок, говорится в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
В ноябре разные организации, связанные с Цукербергом, продали почти 682 тыс. акций Meta на сумму около $185 млн.
Рыночная стоимость Meta с начала года до конца ноября взлетела на 172% - рекордными темпами среди крупнейших ІТ-компаний США, за исключением только Nvidia Corp. Цена акций приближается к историческому максимуму, зафиксированному в 2021 году.
Цукерберг по-прежнему владеет примерно 13% Meta. Его состояние оценивается в $117,7 млрд.
Бизнесмен и его супруга Присцилла Чан ранее пообещали раздать на благотворительность 99% своих средств. Основанные ими благотворительные фонды занимаются продвижением равенства, борьбой с болезнями, вопросами биомедицины, доступного жилья и другими инициативами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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