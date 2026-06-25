Цукерберг хочет создать новое приложение для рынков прогнозов — NYT 25.06.2026, 01:40 — Фондовый рынок

Марк Цукерберг, главный исполнительный директор Meta

Гендиректор Meta Марк Цукерберг поручил команде создать приложение для рынков прогнозов: приложение с предварительным названием Arena будет независимым от Facebook и Instagram. Он должен конкурировать за внимание с Polymarket и Kalshi, крупнейшими рынками прогнозов.

Об этом пишет The New York Times.

«Polymarket и Kalshi, рынки прогнозов, где пользователи могут делать ставки на результаты, такие как Суперкубок и продолжительность обращения в Конгресс, стали одними из самых быстрорастущих направлений в интернете. Марк Цукерберг заметил — и он хочет принять участие в действии», — пишет издание.

Как будет работать приложение

Генеральный директор Meta создал команду для создания приложения для смартфонов, похожего на Polymarket и Kalshi, сообщили на условиях анонимности двое сотрудников компании. Пользователи не будут ставить деньги, и, вероятно, приложение будет опираться на систему баллов, похожую на видеоигру, сказал один из сотрудников, хотя компания не исключала возможность использования ставок на реальные деньги в будущем.

Приложение будет функционировать независимо от социальных сетей Meta, включающих Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Цель Мета — развивать приложение, используя свои большие аудитории социальных сетей и направляя их на его использование, сказали они.

Экспериментальная инициатива

Эта инициатива, которую инсайдеры охарактеризовали как экспериментальную, но приоритетную, является частью более широкого усилия Цукерберга создать новые типы приложений на основе новых социальных поведенческих тенденций в интернете.

Более 3,56 миллиарда человек посещают одно или несколько приложений Meta ежедневно, что подняло вопрос о том, достигли ли эти платформы точки насыщения.

Arena является одним из приложений, тестируемых Meta. Среди них также приложение под названием Meta Photos, еще одно отдельное приложение, которое будет создавать новые типы медиа с помощью искусственного интеллекта, сказали сотрудники.

Сосредоточение Meta на отдельных приложениях

В течение многих лет Цукерберг изучал, как меняется поведение пользователей в интернете, а затем быстро подражал быстрорастущим конкурентам, таким как Snap и других, копируя их приложения и функции, пишет NYT.

Издание отмечает, что эти усилия имели смешанный успех. Meta ранее сталкивалась с трудностями при запуске новых отдельных приложений, главным образом из-за того, что было сложно заставить людей их находить и загружать.

В 2019 году сотрудники пытались создать различные социальные приложения, включая сосредоточенные на подкастах и ​​путешествиях, а также музыке и знакомствах. Лишь несколько из них получили популярность, пишет NYT.

Но поскольку Facebook и Instagram все больше ориентируются на видеоконтент, руководители Meta считают, что внутри приложений остается все меньше места для тестирования новых идей продуктов, отметили источники. Это вынудило компанию сосредоточиться на отдельных приложениях.

Економічна Правда По материалам:

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