Цукерберг готовит новый этап увольнений и сократит тысячи работников, — Bloomberg Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Цукерберг готовит новый этап увольнений и сократит тысячи работников, — Bloomberg

Компания Марка Цукерберга Meta, которая владеет соцсетью Facebook, готовит новый этап увольнений, который коснется нескольких тысяч ее сотрудников.

Об этом пишет Bloomberg.

Самая большая в мире социальная сеть увольняет все больше работников, пытаясь стать более эффективной организацией. Компания также работает над упрощением своей организационной структуры, предоставляя пакеты выкупа менеджерам и сокращая целые команды, которые она считает несущественными.

«Неизбежный раунд сокращений обусловлен финансовыми целями и не связан с „выравниванием“, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными во время обсуждения внутренних дел компании. Meta, столкнувшаяся с замедлением доходов от рекламы и сместившая акцент на платформу виртуальной реальности, которую называют метавселенной, просила директоров и вице-президентов составить списки сотрудников, которых можно уволить», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что новый этап увольнений может быть завершен на следующей неделе (13-19 марта). Представитель Meta отказался от комментариев.

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