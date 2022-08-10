Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp — Finance.ua
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Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp

Технологии&Авто
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Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp
Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции конфиденциальности, одна из которых — ограничение возможности чата.
Об этом заявил основатель и гендиректор Meta Марк Цукерберг в Facebook.
Он поделился, что среди новых функций конфиденциальности будут:
  • выход из групповых чатов без уведомлений всем участникам;
  • управление тем, кто может видеть, когда вы в сети;
  • запрет снимков экрана после получения сообщений.
«Мы будем продолжать создавать новые способы защиты ваших сообщений и сохранять их конфиденциальность и безопасность, как личные разговоры», — добавил Цукерберг.
Напомним, ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появятся сообщества, они позволят пользователям объединять отдельные группы и лучше их структурировать.
По материалам:
Економічна Правда
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