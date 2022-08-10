Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp — Finance.ua

Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp 10.08.2022, 01:46 — Технологии&Авто

Цукерберг анонсировал новые функции конфиденциальности в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции конфиденциальности, одна из которых — ограничение возможности чата.

Об этом заявил основатель и гендиректор Meta Марк Цукерберг в Facebook

Он поделился, что среди новых функций конфиденциальности будут:

выход из групповых чатов без уведомлений всем участникам;

управление тем, кто может видеть, когда вы в сети;

запрет снимков экрана после получения сообщений.

«Мы будем продолжать создавать новые способы защиты ваших сообщений и сохранять их конфиденциальность и безопасность, как личные разговоры», — добавил Цукерберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появятся сообщества, они позволят пользователям объединять отдельные группы и лучше их структурировать.

Економічна Правда По материалам:

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