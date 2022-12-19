Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ — Finance.ua
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Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

Энергетика
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Страны Евросоюза проголосовали за потолок цен на газ из россии в размере 180 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в €180 за МВт-ч. Потолок цен на газ первоначально не будет применяться к внебиржевым сделкам, следует из документа.
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15 декабря саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ. После агентство Bloomberg сообщало, что ЕС обсудит на встрече 19 декабря потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок до €188 за 1 МВт-ч по сравнению с €275.
По плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт-ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.
По материалам:
Коммерсантъ
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