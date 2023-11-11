Cruise приостанавливает производство беспилотного автомобиля Origin без руля и педалей — Finance.ua

Cruise приостанавливает производство беспилотного автомобиля Origin без руля и педалей Сегодня 01:50 — Технологии&Авто

Cruise приостанавливает производство беспилотного автомобиля Origin без руля и педалей

Компания Cruise приостанавливает производство специального автономного транспортного средства без руля и педалей Origin.

Об этом пишет Mezha со ссылкой на TechCrunch.

Первым эту информацию сообщило издание Forbes, ссылаясь на аудиозапись выступления на общем собрании гендиректора Cruise Кайла Фогта.

Соответствующее решение было принято после того, как регуляторы недавно приостановили деятельность Cruise в Калифорнии после очередного инцидента на дороге с участием роботакси.

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Тогда Cruise добровольно приостановила эксплуатацию беспилотных такси не только в этом штате, но и на всей территории США. К таким действиям она прибегла, чтобы восстановить доверие общественности.

Впрочем, по информации издания, гендиректор Cruise не ответил во время мероприятия, как компания планирует восстановить доверие общества. Но тогда он сообщил о решении приостановить производство Origin, принятое совместно с General Motors.

В то же время в GM сообщили, что планируют завершить выпуск небольшого количества автомобилей, после чего производство приостановится.

Cruise представила Origin AV в январе 2020 года. В начале этого года она начала тестировать автомобиль на дорогах в Остине. Еще недавно компания рассчитывала получить разрешение для начала массового производства Origin.

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