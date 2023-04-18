Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg

Фондовый рынок
12
Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg
Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg
После того как Credit Suisse Group AG согласился на поглощение конкурирующей UBS Group AG, европейские фонды Credit Suisse получили $3,8 млрд чистого выкупа в период с 20 марта по 6 апреля, тогда как американские фонды потеряли еще $575 млн.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что эти цифры содержат только фонды, отчитывающиеся о ежедневных показателях, и не отражают полную картину управления активами Credit Suisse.
Утечка средств говорит о сложности удержания клиентов после того, как UBS согласился приобрести своего местного конкурента в рамках экстренного поглощения при поддержке правительства.
По словам Иоганна Шольца, аналитика с фондового рынка Morningstar, абсолютная цифра «звучит драматично», но отток составляет всего около 2,5% активов объединенных финучреждений.

Банкопад в США и мире: ждать ли нового финансового кризиса

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.