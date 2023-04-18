Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Credit Suisse зафиксировал отток средств на $4,4 млрд после сделки с UBS — Bloomberg

После того как Credit Suisse Group AG согласился на поглощение конкурирующей UBS Group AG, европейские фонды Credit Suisse получили $3,8 млрд чистого выкупа в период с 20 марта по 6 апреля, тогда как американские фонды потеряли еще $575 млн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти цифры содержат только фонды, отчитывающиеся о ежедневных показателях, и не отражают полную картину управления активами Credit Suisse.

Утечка средств говорит о сложности удержания клиентов после того, как UBS согласился приобрести своего местного конкурента в рамках экстренного поглощения при поддержке правительства.

По словам Иоганна Шольца, аналитика с фондового рынка Morningstar, абсолютная цифра «звучит драматично», но отток составляет всего около 2,5% активов объединенных финучреждений.

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