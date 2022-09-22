Credit Suisse хочет разделить инвестиционный бизнес и выделить «плохой» банк — Finance.ua

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Credit Suisse хочет разделить инвестиционный бизнес и выделить «плохой» банк

Фондовый рынок
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Credit Suisse хочет разделить инвестиционный бизнес и выделить «плохой» банк
Credit Suisse хочет разделить инвестиционный бизнес и выделить «плохой» банк
Швейцарский банк Credit Suisse разработал план разделения инвестиционного бизнеса на три части с выделением «плохого» банка в попытке оправиться от трех лет скандалов.
Об этом сообщает Reuters.
«Плохой» банк — специальный финансовый институт (не обязательно владеющий банковской лицензией), создаваемый государством с целью спасения банков во время кризиса. Его баланс формируется государством в обмен на активы коммерческих банков, не имеющих объективной оценки или оцениваемых рынком слишком низко.
В дальнейшем активы, сконцентрированные в «плохом» банке, могут быть проданы, списаны или восстановлены с последующим возвращением в «хороший» банк.
Летом глава Credit Suisse Аксель Леманн назначил Ульриха Кернера главным исполнительным директором с поручением провести радикальную реорганизацию банка, за последние годы пострадавшего от скандала с корпоративным шпионажем, закрытия инвестфондов, рекордных потерь на торгах и многих судебных исков.
Последнее предложение предусматривает разделение инвестбанка на три части: консультационный бизнес группы, который может быть выделен на более позднем этапе; «плохой» банк; и остальной бизнес. Совет директоров Credit Suisse также не исключает возможности продажи доходных подразделений с целью избежать привлечения дополнительного капитала.
Ожидается, что более подробный план действий будет представлен 27 октября вместе с финансовым отчетом за третий квартал 2022 года.
Напомним, один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse заморозил активы подсанкционных россиян на 10,4 млрд швейцарских франков в первом квартале года. Это эквивалентно $10,63 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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