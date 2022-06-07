ЦПАУ в Киеве возобновили прием документов для регистрации прав на недвижимость — Finance.ua
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ЦПАУ в Киеве возобновили прием документов для регистрации прав на недвижимость

Сегодня 15:44Недвижимость
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Со вторника, 7 июня, в столичных центрах предоставления административных услуг возобновлен прием документов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
График работы:
  • Все ЦПАУ Киева ведут прием заявителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;
  • В ЦПАУ возобновлен прием заявителей по предварительной записи.
Найти ближайший ЦПАУ и записаться можно на сайте центра предоставления административных услуг или по телефонам горячей линии call-центра: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.
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Напомним, что в начале мая в Украине возобновили куплю-продажу недвижимости, но с ограничениями. Так, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены действуют особые правила:
  • совершать нотариальные действия с недвижимостью могут только нотариусы из списка Минюста. Это зарегистрированные в Украине граждане, ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями;
  • в течение указанного времени недвижимость нельзя будет передавать в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, получать в связи с выходом из состава участников;
  • совершать действия с недвижимостью по доверенности от имени физических лиц запрещается;
  • нотариальное удостоверение договора по отчуждению недвижимого имущества, ипотеки, об установлении доверительной собственности возможно оформить в пределах области, где недвижимость находится. Исключения составляют только действия с недвижимостью в Киеве и Киевской области. Действия с недвижимостью в Киеве и Киевской области могут совершаться исключительно нотариусом, рабочее место (контора) которого находится в городе Киеве или Киевской области, по местонахождению такого имущества, или местонахождению юридического лица, или по зарегистрированному месту жительства физического лица — одной из сторон соответствующего договора;
  • также, чтобы предотвратить махинации с жильем, его можно будет отчуждать только через месяц после приобретения или позже.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
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По материалам: Судебно-юридична газета
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