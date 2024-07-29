Corvette представил самую мощную модель за всю историю (фото) — Finance.ua

Corvette представил самую мощную модель за всю историю (фото) 29.07.2024, 02:02 — Технологии&Авто

Corvette представил самую мощную модель за всю историю (фото)

Вот самый мощный Corvette в истории: Corvette ZR1 с двигателем мощностью 1064 лошадиных силы. Это флагманский спортивный автомобиль, рассекреченный за год до его официальной премьеры. Для ZR1 разработан новый V8 двигатель с внутризаводским обозначением LT7. Этот 5,5-литровый агрегат оснащен двумя турбокомпрессорами и адаптивной системой антилага, настраиваемой под стиль вождения. Модернизированный восьмиступенчатый автомат обеспечивает впечатляющие динамические характеристики, с расчетной максимальной скоростью более 350 км/ч.

Хотя полноценная премьера Corvette ZR1 состоится в следующем году, уже сейчас обнародованы официальные фотографии и основные технические характеристики, хотя без точных динамических показателей. Известно, что новый V8 двигатель развивает 1079 лошадиных сил и 1121 Нм крутящего момента. Это самый мощный двигатель V8, когда-либо созданный американским автопроизводителем.

Основой нового двигателя стал атмосферный агрегат LT6, разработанный для Corvette Z06. Его модернизировали, добавив два турбокомпрессора mono-scroll на шариковых подшипниках, переработав головки блоков цилиндров, валы и систему впуска, а также снизив степень сжатия. Восьмиступенчатый автомат получил усиленные шестерни, новую главную пару и усовершенствованную систему смазки.

Ожидается, что Corvette ZR1 сможет развивать скорость более 350 км/ч и пройти дистанцию ​​в четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд. Во время тестов на Нюрбургринге суперкар достиг скорости 320 км/ч.

Новинка также имеет интересную особенность — заднее стекло с карбоновой вставкой. Эта двухсекционная конструкция не использовалась на Corvette с 60-х годов прошлого столетия. Кроме того, ZR1 оснащен расширенным передним сплиттером и массивным антикрылом, которое на максимальных скоростях генерирует более полутонны прижимного усилия. В подвеске применены перекалиброванные амортизаторы и более жесткие пружины, а карбон-керамические тормозные диски имеют диаметр 400 мм.

Запуск Corvette ZR1 намечен на 2025 год, когда также станут известны цены. Модель будет доступна в версиях с обычной крышей и откидным верхом.

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uamotors По материалам:

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