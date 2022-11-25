CoinList опровергла слухи о проблемах с ликвидностью — Finance.ua
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CoinList опровергла слухи о проблемах с ликвидностью

Финтех и Карты
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Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа CoinList заявила об отсутствии проблем с ликвидностью. Все сообщения в сети касательно невозможности вывести средства платформа назвала проявлением FUD.
15 ноября CoinList предупредила о приостановке вывода и депозитов токенов Flow (FLOW), Mina Protocol (MINA), Oasis Network (ROSE) и Centrifuge (CFG). Компания сослалась на затянувшееся техническое обслуживание стороннего кастодиального сервиса. Через неделю, 23 ноября, платформа сообщила о возобновлении операций с ROSE.
Журналист Колин Ву сообщил, что пользователи не могут вывести более широкий спектр монет, чем заявила компания. Кастодиальными партнерами CoinList являются Anchorage, BitGo, Gemini Custody и Silvergate Bank.
Основатель и CEO Akash Network Грег Осури рассказал, что не смог обменять на платформе обернутую версию биткоина (WBTC) на оригинальный актив.
Глава Digital Opportunities Group Филлип Моран подтвердил, что пользователи сообщают о длительном ожидании снятия средств. Он также напомнил, что платформа является популярным у розничных инвесторов шлюзом для WBTC.
Согласно заявлению биржи, у одного из кастодианов «было не связанное с миграцией отключение», которое повлияло на активы CoinList. Компания заверила, что удерживает все средства пользователей «доллар к доллару», а раскрытие резервов включено в дорожную карту проекта.
Колин Ву, как и ряд комментаторов в Twitter, напомнил, что CoinList входит в число кредиторов обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital. Структура задолжала платформе ~$35 млн.
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Он также обратил внимание, что в 2018 году участие в инвестраунде Серии А для компании на $9,2 млн приняла Digital Currency Group. Является ли партнером биржи находящаяся на грани банкротства платформа Genesis из группы Барри Силберта, не известно.
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По материалам:
Forklog
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