CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза — Finance.ua
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CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза

Криптовалюта
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CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза
CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза
В конце ноября аналитический портал CoinGecko опубликовал сводки о криптовалютах-однодневках. Вполне ожидаемо, рецессия зимой прошлого года повлекла за собой массовую ликвидацию таких монет, но реальные масштабы проблемы шиткоинов неприятно поражают.
В 2021 году на портале зарегистрировали 8 тысяч различных криптовалют. Это гораздо больше, чем в 2020, что легко объясняется «бычьей» фазой рынка.
Вот только большинство из них оказались обычным «пузырем». По состоянию на конец года из 8 тысяч монет полностью «лопнули» 3322. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 (1320).
CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза
Примечательно, что в этом году таких монет всего 951. Это также легко объяснить с учетом криптозимы, падения спроса на цифровые активы и усиления регулирования.
Также стоит обратить внимание на период с 2014 по 2016. За эти годы было ликвидировано в общей сложности 48 криптовалют, чрезвычайно мало.
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На тот момент рынок находился в зачаточном состоянии, и количество шиткоинов, рагпулов и скам-проектов оставалось небольшим. Чем шире охват отрасли, тем больший интерес к ней проявляют преступники.
CoinGecko утверждает, что в среднем ежегодно около 947 монет терпят крах. К таким порталам относят те проекты, по которым нет торговой активности, которые являются подтвержденной аферой или деактивированы.
По материалам:
incrypted
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