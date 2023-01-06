CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза — Finance.ua

CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза Сегодня 06:47 — Криптовалюта

CoinGecko: количество криптовалют-«однодневок» выросло в 2,5 раза

В конце ноября аналитический портал CoinGecko опубликовал сводки о криптовалютах-однодневках. Вполне ожидаемо, рецессия зимой прошлого года повлекла за собой массовую ликвидацию таких монет, но реальные масштабы проблемы шиткоинов неприятно поражают.

В 2021 году на портале зарегистрировали 8 тысяч различных криптовалют. Это гораздо больше, чем в 2020, что легко объясняется «бычьей» фазой рынка.

Вот только большинство из них оказались обычным «пузырем». По состоянию на конец года из 8 тысяч монет полностью «лопнули» 3322. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 (1320).

Примечательно, что в этом году таких монет всего 951. Это также легко объяснить с учетом криптозимы, падения спроса на цифровые активы и усиления регулирования.

Также стоит обратить внимание на период с 2014 по 2016. За эти годы было ликвидировано в общей сложности 48 криптовалют, чрезвычайно мало.

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На тот момент рынок находился в зачаточном состоянии, и количество шиткоинов, рагпулов и скам-проектов оставалось небольшим. Чем шире охват отрасли, тем больший интерес к ней проявляют преступники.

CoinGecko утверждает, что в среднем ежегодно около 947 монет терпят крах. К таким порталам относят те проекты, по которым нет торговой активности, которые являются подтвержденной аферой или деактивированы.

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