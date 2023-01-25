Coca-Cola выпустит смартфон — СМИ — Finance.ua
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Coca-Cola выпустит смартфон — СМИ

Фондовый рынок
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По сообщениям источников в отрасли, Coca-Cola готовится выпустить фирменный смартфон под названием ColaPhone. Изображение этого устройства опубликовал на своей странице в Твиттере известный инсайдер Ice Universe.
Обнародованный рендер демонстрирует смартфон, исполненный в красном цвете, на тыльной стороне которого нанесен логотип Coca-Cola. Здесь разместилась двойная основная камера, дополненная светодиодной вспышкой.
Пока что нет никакой информации о технических характеристиках устройства.
Как отмечают обозреватели, вариант, который Coca-Cola разрабатывала смартфон самостоятельно, маловероятен. Скорее всего, компания объединилась с одним из крупных производителей мобильных устройств, чтобы выпустить серию смартфонов под собственным брендом. Однако, о какой именно компании может идти речь, не известно.
Ice Universe не озвучил своих предположений по поводу того, с кем именно Coca-Cola могла сотрудничать при создании фирменного смартфона.
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Ранее Ice Universe одним из первых предусмотрел появление тренда на смартфоны с экранами-водопадами, а также рассказал о появлении «челки» в iPhone X, новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и т.д.

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По материалам:
3dnews.ru
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