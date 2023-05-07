Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото) — Finance.ua

Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото) 07.05.2023, 00:47 — Фондовый рынок

Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото)

Citroen New C3 Aircross является B-SUV с двигателем ICE для Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, который отличается от будущего C3 Aircross для Европы и доступен в пяти- и семиместных конфигурациях.

Как и его европейский брат, новый C3 Aircross относится к сегменту B-SUV (малолитражный кроссовер). Однако при длине 4,32 м он на 170 мм длиннее, чем C3 Aircross, который идет в ЕС . Он также на 339 мм длиннее нового C3, который уже предлагается на рынках Индии и Южной Америки.

Как и ожидалось, новый C3 Aircross выглядит старшим братом нового C3. Модель выполнена в стиле внедорожника с раздельными фарами, скульптурными крыльями, сдержанной пластиковой облицовкой, С-образными задними фонарями, закругленным задним ветровым стеклом и двухцветной окраской. Французский автопроизводитель уже представил свою новую эмблему, но B-SUV сохранил двойной шеврон на радиаторной решетке как одну из последних новых моделей, получивших ее.

Внутри приборная панель унаследована от нового C3, включая 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который доступен в более высоких комплектациях. Помимо пятиместной модели, есть и семиместный вариант с компоновкой 2+3+2.

Трехрядный вариант дает Citroen New C3 Aircross конкурентное преимущество в Южной Америке, а также отвечает потребностям клиентов в Индии и Индонезии, где внедорожники и семиместные минивэны оказались достаточно популярны.

Грузовое пространство имеет емкость от 482 до 511 литров в пятиместной конфигурации со съемным третьим рядом.

MMR По материалам:

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