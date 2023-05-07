Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото)

Фондовый рынок
51
Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото)
Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото)
Citroen New C3 Aircross является B-SUV с двигателем ICE для Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, который отличается от будущего C3 Aircross для Европы и доступен в пяти- и семиместных конфигурациях.
Как и его европейский брат, новый C3 Aircross относится к сегменту B-SUV (малолитражный кроссовер). Однако при длине 4,32 м он на 170 мм длиннее, чем C3 Aircross, который идет в ЕС . Он также на 339 мм длиннее нового C3, который уже предлагается на рынках Индии и Южной Америки.
Место для вашей рекламы
Как и ожидалось, новый C3 Aircross выглядит старшим братом нового C3. Модель выполнена в стиле внедорожника с раздельными фарами, скульптурными крыльями, сдержанной пластиковой облицовкой, С-образными задними фонарями, закругленным задним ветровым стеклом и двухцветной окраской. Французский автопроизводитель уже представил свою новую эмблему, но B-SUV сохранил двойной шеврон на радиаторной решетке как одну из последних новых моделей, получивших ее.
Внутри приборная панель унаследована от нового C3, включая 7-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который доступен в более высоких комплектациях. Помимо пятиместной модели, есть и семиместный вариант с компоновкой 2+3+2.
Citroen запускает новый семиместный C3 Aircross для развивающихся рынков (Фото)
Трехрядный вариант дает Citroen New C3 Aircross конкурентное преимущество в Южной Америке, а также отвечает потребностям клиентов в Индии и Индонезии, где внедорожники и семиместные минивэны оказались достаточно популярны.
Грузовое пространство имеет емкость от 482 до 511 литров в пятиместной конфигурации со съемным третьим рядом.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.