Citroen выпустит недорогие электромобили с запасом хода свыше 300 км (фото) — Finance.ua

Citroen выпустит недорогие электромобили с запасом хода свыше 300 км (фото) Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Citroen выпустит недорогие электромобили с запасом хода свыше 300 км (фото)

В 2023 году линейку Citroen пополнят сразу два доступных электромобиля стоимостью менее 30 тыс. евро. Электрические версии получат хэтчбэк Citroen C3 и минивэн C3 Aircross нового поколения. Подробности моделей раскрыли на сайте Auto Express.

Электрические варианты постепенно появятся у всех моделей Citroen. Нынешние C3 и C3 Aircross не могут получить такие модификации, ведь они построены на старой платформе PF1, которая не поддерживает электрификацию.

Новые Citroen C3 и C3 Aircross будут построены на более современной платформе СМР. Ее также используют Opel Mokka и Corsa, Peugeot 208 и 2008, причем у всех этих моделей уже есть электрические версии.

Как и собратья, электромобили Citroen получат 136-сильный мотор и аккумуляторную батарею емкостью 50 кВт∙ч. Запас хода составит около 330 км в Citroen C3 Aircross и примерно 360 км — в Citroen C3.

Следует отметить, что у моделей останутся и бензиновые версии. Их планируют оснащать 1,2-литровыми турбомоторами.

Представлены и первые рендеры моделей. Они намекают, что внешний вид авто изменится и станет более авангардным. Главный дизайнер Citroen Пьер Леклерк заявил, что модели будут похожи на обновленный кроссовер C5 Aircross. Также стало известно, что новый Citroen C3 Aircross станет более внедорожным.

Фокус По материалам:

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