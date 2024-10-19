Citroen презентовал e-C4 и e-C4 X 2025: до 425 км на одном заряде и быстрая зарядка за 30 минут (фото) — Finance.ua

Citroen презентовал e-C4 и e-C4 X 2025: до 425 км на одном заряде и быстрая зарядка за 30 минут (фото) Вчера 05:17 — Технологии&Авто

Citroen презентовал e-C4 и e-C4 X 2025: до 425 км на одном заряде и быстрая зарядка за 30 минут (фото)

Компания Citroen представила обновленные модели C4 и C4 X на Парижском автосалоне 2024 года. Новые версии Citroen C4 и C4 X модельного ряда 2025 года имеют более утонченный вид и усовершенствованные встроенные технологии.

Об этом сообщает arenaev.

И e-C4, и e-C4 X получили обновленный дизайн передней части с тонкими светодиодными фарами, более яркой решеткой радиатора и более заметным расположением логотипа Citroen. e-C4 также получил просмотренную заднюю часть для более чистого и аэродинамического вида.

Citroen расширила цветовую палитру для двух моделей, добавив Manhattan Green и Mercury Gray к существующим вариантам. Популярный двухцветный вариант черной крыши остается доступным.

Внутри салона предлагается обновленный дизайн Advanced Comfort с новой 7-дюймовой цифровой приборной панелью, которая добавляется к имеющемуся 10-дюймовому сенсорному экрану информационно-развлекательной системы.

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Эта система также была обновлена ​​и теперь предлагает более быструю обработку данных и более удобный интерфейс. Она получила интеграцию ChatGPT для естественных голосовых подсказок и большей интерактивности с цифровым ассистентом автомобиля.

Citroen предлагает два варианта электрической силовой установки для e-C4 и e-C4 X. Базовая версия оснащена аккумулятором емкостью 50 кВт-ч и двигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.), что обеспечивает запас хода до 355 км для e-C4 и 360 км для e-C4 X. Аккумулятор емкостью 54 кВт-ч в сочетании с двигателем мощностью 115 кВт (156 л.с.) обеспечивает запас хода до 415 км в e-C4 и 425 км в e-C4 X.

Обе версии поддерживают быструю зарядку мощностью 100 кВт, что позволяет увеличить запас хода примерно на 10 км в минуту зарядки и достичь 80% заряда менее чем за 30 минут.

Приложение Citroen e-ROUTES помогает водителям планировать свои путешествия и находить зарядные станции, уменьшая волнения по запасу хода.

C4 предлагает багажник объемом 380 л, который можно увеличить до 1250 л со сложенными задними сиденьями. Объем багажника e-C4 X гораздо больше — 510 л.

Обновленные Citroen C4 и C4 X должны поступить в дилерские центры в начале 2025 года.

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