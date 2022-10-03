Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео) — Finance.ua
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Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео)

Технологии&Авто
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Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео)
Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео)
Представлен оригинальный концепт-кар Citroen Oli. Это образец недорогого городского электрокара стоимостью около 25 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.
Новый Citroen Oli — небольшой 4,2-метровый пикап с агрессивным неуклюжим дизайном. У него высокий капот, вертикальное лобовое стекло, массивные бамперы и огромные 20-дюймовые диски. Сзади предусмотрена небольшая грузовая платформа с изменяющейся длиной в пределах 679-1050 мм.
Кузовные панели выполнены из пластика и картона, полученных путем вторичной переработки, и выполнены легкосъемными, то есть по желанию можно быстро заменить. К тому же они легкие, потому пикап Citroen весит всего 1000 кг.
Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео)
Двери Citroen Oli выполнены распашными, а центральные стойки крыши отсутствуют. В салоне установлены четыре отдельных кресла, отпечатанные на 3D-принтере. Полы выполнены из одного куска полиуретана: его можно легко снять и заменить деталью другого цвета.
Передняя панель получилась очень простой — там минимум кнопок и тоненький дисплей цифрового щитка приборов. На краях расположены съемные Bluetooth-колонки.
Citroen показала авангардный электрический пикап из переработанного картона за 25 000 евро (видео)
Электромобиль Citroen Oli способен развить 110 км/ч. Он оснащен небольшой батареей емкостью 40 кВтч, но благодаря малому весу имеет приличный запас хода 400 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 23 минуты.
По материалам:
Фокус
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