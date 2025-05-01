Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото) — Finance.ua

Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото) Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото)

Citroën показал обновленный кроссовер C5 Aircross. Модель стала длиннее и шире, благодаря чему в салоне появилось больше места.

Интерьер под названием C-Zen Lounge оформлен в минималистическом стиле с акцентом на комфорт.

Внутри автомобиль все сделано для комфорта. Главный экран удивил своим размером в 13 дюймов, также он установлен вертикально. Также есть цифровая приборная панель, проекционный дисплей и панорамная крыша.

Для задних пассажиров теперь больше места. Багажник также увеличен до 651 литра, что очень удобно для поездок.

Покупайте Зеленую карту быстро, выгодно и без переплат! Больше времени для поездок, меньше для оформления. Несколько минут — и полис у вас на Email

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.