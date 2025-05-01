Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото) — Finance.ua
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Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото)

Технологии&Авто
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Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото)
Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото)
Citroën показал обновленный кроссовер C5 Aircross. Модель стала длиннее и шире, благодаря чему в салоне появилось больше места.
Интерьер под названием C-Zen Lounge оформлен в минималистическом стиле с акцентом на комфорт.
Citroën представил обновленный C5 Aircross с улучшенным комфортом (фото)
Внутри автомобиль все сделано для комфорта. Главный экран удивил своим размером в 13 дюймов, также он установлен вертикально. Также есть цифровая приборная панель, проекционный дисплей и панорамная крыша.
Для задних пассажиров теперь больше места. Багажник также увеличен до 651 литра, что очень удобно для поездок.
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По материалам:
mmr.ua
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