Citigroup и Citibank отказались быть платежными и трансферными агентами по евробондам беларуси — Finance.ua
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Citigroup и Citibank отказались быть платежными и трансферными агентами по евробондам беларуси

Фондовый рынок
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Citigroup и Citibank отказались быть платежными и трансферными агентами по евробондам беларуси
Citigroup и Citibank отказались быть платежными и трансферными агентами по евробондам беларуси
Министерство финансов рб приступило к поиску тех, кто заменит указанные организации для проведения операций с еврооблигациями.
Об этом сообщил Минфин республики беларусь.
«Министерство финансов информирует о том, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, NA, London Branch 7 июля с.г. сообщили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента по еврооблигациям республики беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней», — говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что Министерство финансов ищет преемников указанных организаций для проведения операций с еврооблигациями республики беларусь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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