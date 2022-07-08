Fitch может признать дефолт по белорусским еврооблигациям: ключевая дата — Finance.ua
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Fitch может признать дефолт по белорусским еврооблигациям: ключевая дата

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С, что означает начало дефолта или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента.
Об этом говорится в сообщении Fitch.
Так агентство отреагировало на недавнее решение белорусского правительства и Минфина выполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.
«Снижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в «Беларуссбанке», доступном платежному агенту.
Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах был произведен 29 июня. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", — заявили в агентстве.
Fitch отмечает, что льготный период по этому платежу истекает 13 июля. Если он не будет сделан в соответствии с условиями эмиссии, то агентство сочтет это дефолтом и совершит соответствующие рейтинговые действия.
Дефолтом Fitch также сочтет обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в белорусских рублях.
По материалам:
Економічна Правда
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