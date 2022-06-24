Cisco сворачивает бизнес в рф и беларуси — Finance.ua

Cisco сворачивает бизнес в рф и беларуси Сегодня 22:52 — Фондовый рынок

Cisco сворачивает бизнес в рф и беларуси

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc заявил, что будет сворачивать свой бизнес в рф и беларуси.

Об этом пишет Reuters.

Компания прекратила деловые операции в этих странах, включая продажу и обслуживание, в марте.

«Cisco сворачивает свой бизнес в рф и беларуси, поскольку темпы ухода западных компаний ускоряются», — пишет агентство.

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«С момента нашего объявления от 3 марта мы продолжаем внимательно следить за войной в Украине. Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в рф и беларуси. Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам в россии и беларуси относились с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода. Cisco продолжает использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в это тяжелое время», — говорится в заявлении компании.

Cisco Systems, Inc — транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

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Економічна Правда По материалам:

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